Elon Musk, el hombre más rico del mundo, critica impuesto a millonarios

Elon Musk, considerado la persona más rica del mundo y cuyo patrimonio neto, de acuerdo con Bloomberg, es de 292 mil millones de dólares, criticó la propuesta de cobrar impuestos a los millonarios.

Fundador de Tesla y SpaceX, Musk tuiteó el miércoles que cobrar impuesto a los multimillonarios, como propone el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregon, sólo haría “una pequeña mella” en el pago de la deuda nacional de Estados Unidos.

Desde su punto de vista, “el gasto es el verdadero problema”. El tuit incluía un link a un reloj virtual que calcula la deuda del país.

US national debt is ~$28,900 billion or ~$229k per taxpayer.

Even taxing all “billionaires” at 100% would only make a small dent in that number, so obviously the rest must come from the general public. This is basic math.

Spending is the real problem.https://t.co/1EwWyqdVsT

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2021