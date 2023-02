Elon Musk critica “racismo” de los medios “contra los blancos”, tras cancelación de tira cómica “Dilbert”

Elon Musk, dueño de Twitter y de Tesla, desató hoy polémica cuando, tras la cancelación de la tira cómica “Dilbert” por parte de varios estadounidenses, incluyendo The Washington Post, denunciara el “racismo” de los medios “en contra de los blancos”.

“Los medios son racistas”, dijo Musk en respuesta a un comentario sobre la cancelación de “Dilbert”, cuyo autor ha sido señalado justo por hacer comentarios racistas.

“Durante mucho tiempo, los medios de comunicación estadounidenses fueron racistas contra los no blancos. Ahora lo son contra los blancos y los asiáticos”, tuiteó Musk.

“Lo mismo ocurrió con las universidades y los institutos de élite en Estados Unidos. Quizá puedan intentar no ser racistas”, acotó.



For a *very* long time, US media was racist against non-white people, now they’re racist against whites & Asians.

Same thing happened with elite colleges & high schools in America.

Maybe they can try not being racist.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2023