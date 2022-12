"El silencio es complicidad": Biden. Pide a políticos de EU pronunciarse contra el antisemitismo

El presidente Joe Biden pidió el viernes a los dirigentes políticos estadounidenses pronunciarse abiertamente contra el antisemitismo, días después de que su predecesor, Donald Trump, recibiera a un negacionista del Holocausto en su residencia en Florida.

"Sólo quiero dejar en claro algunas cosas: el Holocausto ocurrió. Hitler era una figura demoniaca", tuiteó Biden. "Y en lugar de ofrecerles una tribuna, nuestros políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo".

"El silencio es complicidad", agregó en la red social el mandatario estadounidense.

I just want to make a few things clear:

The Holocaust happened.

Hitler was a demonic figure.

And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.

Silence is complicity.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022