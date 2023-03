San Salvador.- Las críticas contra el presidente Nayib Bukele en medios internacionales por su controvertida política de mano dura contra las pandillas en El Salvador son cada vez más resonantes.

Luego de que el mandatario publicara hace dos días un video que mostraba el traslado de otros 2 mil presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la mega cárcel construida durante su presidencia, con el fin de, según las autoridades, “detener los terroristas vinculados a las pandillas”, el diario El País publicó un artículo en el que cuestionaba las condiciones del operativo.

“Descalzos, con el torso desnudo, agachados y esposados. Nuevamente, el Gobierno de Nayib Bukele ha realizado en estas condiciones el traslado de presos a la supercárcel de máxima seguridad en El Salvador”, publicó el medio español en Twitter.



Bukele, un ávido usuario de redes sociales, decidió responder con un mensaje cargado de ironía. “¿Con el torso desnudo?”, señaló el presidente.

Y siguió: “¿Están diciendo que la malvada dictadura no le pone trajes de etiqueta a los presos? ¿Descalzos? ¡Ahorita mismo sacamos del presupuesto del hospital de niños para comprarles zapatos! ¿Qué marca creen que estaría bien?”

Es habitual para el presidente salvadoreño burlarse en redes sociales de las numerosas críticas a su gobierno. El tuit rápidamente se viralizó y muchos usuarios defendieron al mandatario.



Bukele declaró una “guerra contra las pandillas” en marzo de 2022, luego de una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en un fin de semana, y decretó un régimen de excepción que ya fue extendido 12 veces. Los poderes de emergencia han sido controvertidos ya que limitan algunos derechos constitucionales, como permitir que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial.

Las organizaciones de derechos humanos argumentan que personas inocentes fueron encarceladas, pero el impulso antipandillas de Bukele sigue siendo muy popular entre los salvadoreños.

De hecho, el 91% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele, luego de tres años y nueve meses en el cargo, según la última encuesta de la Unidad de Investigación Social publicada por el diario La Prensa Gráfica.



The main opposition newspaper published today their brand new poll. It gives us a 91% approval rating (with only 6% disapproval).

I wonder what the real approval rating is, if the opposition is saying 91%

Full article here: https://t.co/Pg9eNQta34 pic.twitter.com/geRsz4CUxe

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2023