El papa Francisco está “mejorando levemente”, dice el Vaticano; no tiene fiebre y parámetros son estables “Tengo que cuidarme la salud, si no me voy derecho al paraíso”, le habría dicho el Pontífice a la primera ministra Giorgia Meloni durante una visita

El papa Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero debido al empeoramiento de un episodio de bronquitis. Foto: AP