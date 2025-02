El papa Francisco, hospitalizado por una neumonía en los dos pulmones y con leves indicios de mejora, "descansó bien" durante la noche, indicó el Vaticano en un comunicado sobre la salud del pontífice de 88 años.

"El papa descansó bien, toda la noche", declaró la Santa Sede en un escueto comunicado, en el día 12 de su hospitalización en Roma, la más larga desde que fue elegido líder de los católicos en 2013.

Los médicos hasta ahora no han dado un pronóstico sobre el jesuita argentino, hospitalizado el 14 de febrero con dificultades respiratorias y bronquitis, condiciones que posteriormente se agravaron.

Sin embargo, la Santa Sede ofreció el lunes una actualización más optimista al señalar que Jorge Mario Bergoglio había experimentado "una leve mejoría".

Condición clínica del papa Francisco sigue siendo crítica

"La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática; algunas pruebas de laboratorio han mejorado", escribió la Santa Sede en un comunicado el lunes por la noche.

Por otro lado, la "insuficiencia renal leve" que padece desde el domingo "no es preocupante", precisó el lunes la Santa Sede.

Una fuente del Vaticano había indicado horas antes, el mismo lunes, que Francisco podía levantarse y alimentarse con normalidad, y que se encontraba con buen estado de ánimo.

Lee también ¿Cómo es el hospital Gemelli donde está internado el papa Francisco?; Juan Pablo II ingresó 9 veces

Cientos de fieles se congregaron la noche del lunes bajo la lluvia en la Plaza San Pedro, mientras decenas de cardenales rezaban por Francisco.

El cardenal hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, declaró al diario La Repubblica que se sentía esperanzado de que el papa logrará salir adelante.

"Aún no es momento para que él se vaya al cielo", expresó Rodíguez Maradiaga. "Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar".

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Foto: AP

El papa se reúne con Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano

El papa se encontró lo suficientemente bien como para reunirse con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para aprobar nuevos decretos de santidad y convocar una reunión formal para fijar las fechas de las canonizaciones.

La audiencia, que se celebró en la víspera, indica que la maquinaria de la Santa Sede sigue funcionando y mirando hacia el futuro, aunque el pontífice, de 88 años, esté hospitalizado y los doctores adviertan que su pronóstico es reservado.

El boletín publicado el martes al mediodía por el Vaticano anunció que el papa aprobó decretos para la beatificación de cinco personas y para la canonización de otras dos durante la reunión con el cardenal Parolin y el arzobispo Edgar Peña Parra, el llamado “sustituto” o jefe de gabinete del Vaticano.

Se trató del primer encuentro conocido entre Francisco y Parolin, quien en esencia es el primer ministro del Vaticano, desde la hospitalización del sumo pontífice el pasado 14 de febrero.

Lee también Papa Francisco presenta “leve mejoría”, informa El Vaticano; insuficiencia renal “no es preocupante”

En el comunicado, la Santa Sede indicó que, durante la audiencia, el jerarca católico había “decidido convocar un consistorio sobre las futuras canonizaciones”.

Estas reuniones y decisiones son habituales cuando está en el Vaticano. El papa suele aprobar regularmente decretos de la oficina de canonización, aunque en audiencias con el jefe de esa oficina, no con Parolin. Pero la visión de futuro que da la convocatoria del consistorio era significativa dada su enfermedad.

La única otra visita externa que se sabe que ha recibido el religioso, más allá de la de sus secretarios y su médico personal, fue la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien acudió al centro el 19 de febrero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc