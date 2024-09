El Congreso español reconocerá previsiblemente a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela con la aprobación de una propuesta del Partido Popular apoyada por aliados del Gobierno socialista, que se quedará en minoría.

La crisis de Venezuela se ha debatido este martes en el Parlamento español como si de un tema de política interna se tratará y ha agudizado la confrontación entre la izquierda en la derecha y las diferencias en el bloque que sustenta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Fue la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, muy involucrada con la oposición venezolana, quien defendió la iniciativa y lo hizo con los opositores Leopoldo López, Antonio Ledezma y Carolina González, la hija del excandidato presidencial Edmundo González, en la tribuna de invitados.

Álvarez de Toledo ha esgrimido una decena de argumentos para recabar el apoyo de los diputados, entre ellos, que Edmundo González ganó las elecciones del pasado julio en Venezuela con el 67 por ciento de los votos como lo acreditan -ha dicho- las actas electorales recabadas por los ciudadanos.

Citando informes de la ONU, ha denunciado un "robo electoral a mano armada" y represión en forma de detenciones arbitrarias o torturas.

Desde las filas socialistas, Cristina Narbona ha considerado que es preciso "buscar soluciones reales" y "no generar expectativas falsas" y ha pedido no engañar a los venezolanos, ya que el reconocimiento de González como presidente no es "una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”.

Narbona ha recordado que ningún gobierno de la UE, tampoco los de corte conservador, ha planteado hasta este momento “la oportunidad y conveniencia” de reconocer a González como presidente, un argumento que no convence al PP, que ha recordado que España sí rompió el consenso europeo al reconocer Palestina como Estado.

La iniciativa de la derecha saldrá adelante con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, aliado del Gobierno socialista, que en esa ocasión votará con los conservadores por considerar que si la propuesta fracasa supondría una victoria moral para el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras se desarrollaba el debate en el recinto, cientos de opositores venezolanos se concentraban frente al Congreso para reclamar el reconocimiento de la victoria de Edmundo González quien, en un mensaje leído por su hija, refrendó su compromiso con la lucha por la libertad en Venezuela.

González llegó el domingo a España para pedir asilo político tras ser perseguido por Justicia venezolana después de denunciar fraude electoral.









