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El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera envió dos nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las que pide su liberación y "otra oportunidad".
El capo asegura que su sentencia fue resultado de una "violación judicial" de sus derechos. Según los documentos, Guzmán alega que existió "intimidación del jurado" y que fue condenado bajo leyes "no vistas".
“Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá”, indica una de las misivas.
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"La violencia no probada fue injusta hacia mi orden de sentencia cuando el gobierno mexicano fue el que hizo todas las matanzas y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, apunta una carta.
Añade: “Gracias a Brian Cogan y a la corte del distrito Este de EU por tomar en consideración mi salud respecto a la política de Brooklyn, la cual tiene una ley para enmendar mi libertad en la próxima fecha de la Corte de Apelaciones”, menciona.
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"El Chapo" ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.
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En 2019, fue declarado culpable por un jurado popular de 10 delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en Estados Unidos.
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Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.
"El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.
*Con información de EFE
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desa/rmlgv
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