El narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera envió dos nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos en las que pide su liberación y "otra oportunidad".

El capo asegura que su sentencia fue resultado de una "violación judicial" de sus derechos. Según los documentos, Guzmán alega que existió "intimidación del jurado" y que fue condenado bajo leyes "no vistas".

“Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá”, indica una de las misivas.

Lee también "El Chapo" suma 15 cartas a la Corte de Nueva York; ahora pide contactar a Claudia Sheinbaum

"La violencia no probada fue injusta hacia mi orden de sentencia cuando el gobierno mexicano fue el que hizo todas las matanzas y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, apunta una carta.

Añade: “Gracias a Brian Cogan y a la corte del distrito Este de EU por tomar en consideración mi salud respecto a la política de Brooklyn, la cual tiene una ley para enmendar mi libertad en la próxima fecha de la Corte de Apelaciones”, menciona.

[Publicidad]

"El Chapo" ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.

Lee también Identifican como “El Chuta” a hombre abandonado sin vida en comunidad de El Fuerte, Sinaloa; era jefe de célula ligada a cártel de “El Chapo” Guzmán

En 2019, fue declarado culpable por un jurado popular de 10 delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses y que pasó a la historia como el mayor juicio por narcotráfico realizado en Estados Unidos.

[Publicidad]

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.

"El Chapo" se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

*Con información de EFE

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv