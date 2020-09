Jacob Blake, el joven afroamericano a quien un policía blanco le disparo siete veces a quemarropa por la espalda en Kenosha (Wisconsin, Estados Unidos), habló en un video de la importancia de la vida y llamó a hacer "todo más fácil" para las personas que nos rodean.

"Hay mucha más vida para vivir aquí", aseguró Blake, vestido con una bata desde la cama del hospital en el que permanece después del hecho ocurrido el pasado 23 de agosto y que ha encendido las protestas en la localidad de Kenosha.

"Tu vida, y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte y seguir adelante en la vida, te lo pueden quitar así", agregó el joven, que sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo y quien enfatizó su afirmación con un chasquido de dedos.

La grabación, de menos de un minuto de duración, fue difundida en la noche del sábado en Twitter por el abogado de la familia de Blake, Ben Crump, y recogida este domingo por medios locales.

"Duele al respirar, duele al dormir, duele al moverse de un lado a otro, duele al comer", relató sobre lo que, dijo, enfrenta las 24 horas del día a raíz de las grapas quirúrgicas en su espalda y en su estómago.

"Les digo -añadió- que cambien sus vidas allá afuera. Podemos permanecer juntos, hacer algo de dinero, hacer todo más fácil para nuestra gente aquí, hombre, porque hay mucho tiempo que ha sido desperdiciado".

El diario The Washington Post indicó que Blake apareció por primera vez en público el viernes en una comparecencia virtual ante la corte, durante la cual vistió con una camisa azul y una corbata amarilla.

La publicación indicó que este hombre de 29 años está acusado de agresión sexual en tercer grado -considerado un delito grave-, así como de allanamiento de morada y conducta desordenada.

Durante la audiencia, Blake se declaró inocente.

Un policía disparó por la espalda a Blake, de 29 años, cuando abría la puerta de un vehículo SUV, donde estaban sus tres hijos menores de edad, en una escena que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de testigos.

Los videos muestran a Blake alejándose de los policías que estaban apuntando las armas contra él, y cuando se acerca al SUV y abre la puerta del conductor un agente lo agarra por su camisa y le dispara siete veces en la espalda.



