Este jueves arrancaron en Reino Unido los festejos por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que son seguidos con atención no sólo por millones de británicos, sino por personas de distintos países, atraídas por la forma como la monarquía está celebrando los 70 años de la reina más longeva que ha tenido el país.

¿Cómo seguirlos en vivo?

En Reino Unido, los eventos serán transmitidos por la cadena británica BBC, mientras que en Estados Unidos, es la cadena ABC News la que está cubriendo las celebraciones en los programas “Good Morning America” y “GMA3:What You Need to Know”.

Aquellos que cuenten con estos canales en otros países, vía televisión de paga, podrán seguir los distintos homenajes. También se pueden seguir en el sitio digital de ABC, https://www.abc.net.au/news/newschannel/. BBC News transmitirá en vivo a través de BritBox, no disponible en México.

Lee también: Aclaman a la reina Isabel II al comenzar su "Jubileo de Platino"

Otra forma de seguir el jubileo es a través del canal de YouTube de Sky News, que está transmitiendo algunos de los eventos.

¿En qué consiste el festejo?

A lo largo de cuatro días, a partir de este jueves, habrá de desfiles a conciertos masivos:

Jueves

Por la mañana se realizó el tradicional Desfile del Estandarte, o Trooping the Color, que celebra el cumpleaños oficial de cada soberano británico desde 1760.

Lee también: Científico mexicano es condecorado por la reina Isabel II

De sombrero azul y abrigo negro, Isabel II siguió el desfile de mil 500 soldados, con bandas musicales y cientos de caballos, acompañada de los miembros activos de la familia real. Además del desfile, se realizó un vuelo ceremonial de un grupo de aviones.

Por la noche, la monarca participó en la iluminación a distancia de una inmensa escultura, delante de Buckingham, que representa un árbol de 21 metros de alto. Al mismo tiempo, más de 3 mil señales luminosas se encendieron en todo el Reino Unido, incluido el Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor, a 40 km de Londres, donde vive la monarca.

Viernes

Servicio de acción de gracias por el reinado de Isabel II, en la Catedral de San Pablo.

Lee también: Reina Isabel II cumple 7 décadas en la monarquía británica

Great Paul, la campana de iglesia más grande de Gran Bretaña, sonará antes del servicio. Sin embargo, este jueves se anunció que tras sentir “malestar”, la reina no asistirá a la misa.

Posteriormente, los miembros de la familia real asistirán a una recepción en el Guildhall de Londres, organizada por el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan.

Sábado

Tendrá lugar, por la tarde, el tradicional Derby Stakes, conocido como Epsom Derby, una de las carreras de caballos más conocidas de Reino Unido. La reina no asistirá, pero en su nombre acudirá su hija, la princesa Ana.

De acuerdo con los medios británicos, Isabel II se reunirá el sábado con su bisnieta Lilibet, hija de los duques de Sussex Enrique y Meghan, que ese día cumple un año de edad y por primera vez verá a la mujer por quien fue nombrada.

​​​​​​​Lee también: A sus 4 años, príncipe Louis opaca con sus gestos el jubileo de la reina Isabel II

Por la noche se realizará el concierto Fiesta Platino en el Palacio de Buckingham. Actuarán Elton John, Alicia Keys, Queen, Duran Duran, Andrea Bocelli y Elbow. Se espera que asistan unas 22 mil personas.

Domingo

Este día serán los Almuerzos del Jubileo, en los que los ciudadanos británicos se reunirán para celebrar en familia los 70 años de reinado de Isabel II.

Por la tarde, se llevará a cabo un desfile con bailarines, exhibiciones militares, músicos, gimnastas, trabajadores clave y representantes de la comunidad en el Mall en el centro de Londres. El cantante británico Ed Sheeran está programado para actuar en el final del desfile.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/acmr