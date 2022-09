¿Dónde ver el funeral de la reina Isabel II en vivo?

Este lunes tendrá lugar el funeral de Estado de la reina Isabel II, quien falleció el pasado 8 de septiembre, a los 96 años de edad, 70 de ellos como monarca de Reino Unido.

Miles de británicos acampan desde este domingo para ver la procesión fúnebre; se han instalado, además, pantallas en lugares clave, y los cines en el país transmitirán en las suyas el evento.

Para quienes quieren seguir en vivo el funeral de Estado, hay más opciones:

La Casa Real transmitirá en vivo la ceremonia, a partir de las 11:00 am, hora local, (5:00 am de la Ciudad de México) en su canal de YouTube:

También la reproducirá vía Twitter:



The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place tomorrow at Westminster Abbey, followed by a Committal Service at St George’s Chapel, Windsor.

Viewers from around the world will be able to watch both Services live:

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022