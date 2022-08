Donald Trump quería generales como los de la Alemania nazi, según libro

El expresidente Donald Trump no estaba satisfecho con el carácter de los soldados estadounidenses. Quería, ni más ni menos, que fueran como los de la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con un extracto del libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021” (El Divisor: Trump en la Casa Blanca, 2017-2021), de Susan Glasser y Peter Baker, publicado por la revista The New Yorker, siendo mandatario, Trump se quejó de que los militares no le servían de la forma en que él percibía que actuaban los generales de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente, de acuerdo con la descripción, estaba muy insatisfecho con la actitud de los generales, poco dispuestos a cumplir sus caprichos, como su deseo de hacer en Washington DC un desfile militar como el que tiene lugar en Francia por el Día de la Independencia.

Trump comentó a su entonces jefe de gabinete, John Kelly, y al entonces secretario de Defensa, James Mattis, sobre sus planes para el Día de la Independencia. Ambos estuvieron en desacuerdo. La idea no tenía nada que ver con la forma en que son vistos los soldados en Estados Unidos. Pero no era sólo el desfile, que el mandatario veía como una forma de rendirle pleitesía. Sino los detalles.

“No quiero ver ningún soldado herido en el desfile. No me hace ver bien”, señaló Trump, recordando el grupo de veteranos que vio desfilar en París por el Día De la Bastilla. Kelly, según el extracto del libro, estaba incrédulo. “Pero esos son los héroes”, respondió al mandatario. “En nuestra sociedad, sólo hay un grupo de personas más heroicos que ellos, y están enterrados en Arlingon”, insistió, evitando mencionar que su propio hijo, Robert, un teniente general que murió en acción en Afganistán, estaba entre los enterrados en ese cementerio.

Pero Trump ni siquiera lo escuchó. “No los quiero. No me hacen ver bien”.

Al ver la displicencia en torno a su idea, así como a su estrategia general sobre Medio Oriente Trump se quejó con Kelly. Quería lealtad ciega hacia su persona. Y pensaba que los soldados nazis eran un buen ejemplo.

“Malditos generales, ¿por qué no pueden ser como los alemanes?, preguntó.

Kelly respondió, según el extracto del libro: “¿Cuáles generales?”

Trump respondió: “Los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial”. Cuando Kelly le recordó que esos generales a los que admiraba habían intentado asesinar a Hitler tres veces, Trump repeló: “No, no, no. Eran totalmente leales a él”.

En su versión de la historia, los generales del Tercer Reich habían estado completamente sometidos a Hitler; y ese era el modelo que quería para sus militares.

En 2015, siendo aspirante presidencial, Trump desató una lluvia de críticas cuando tuiteó una imagen de la bandera estadounidense con su foto y soldados…. Pero no de Estados Unidos, o de un ejército aliado, sino soldados nazis.

El tuit llevaba la siguiente leyenda: “Necesitamos un liderazgo real. Necesitamos resultados. Volvamos a poner a Estados Unidos en el juego”. Y no eran cualquier tipo de soldados nazis, sino, como explicaron historiadores, miembros de la temible Waffen SS, el cuerpo de combate de élite de Hitler.

