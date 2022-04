Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. La fecha busca homenajear al que ha sido el beso de más larga duración en la historia, pero también, ¿por qué no? Alentar una práctica que los expertos consideran más que saludable.

Primero, los orígenes. El Día Internacional del Beso es resultado de un concurso realizado en Tailandia, donde este tipo de eventos se han vuelto muy populares.

En 2011, Ekkachai y Laksana Tiranarat, de Bangkok, estableció un récord al besarse: 46 horas, 24 minutos y nueve segundos. Desde entonces, el Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril.

Un año después, una pareja gay superó el récord. Esta vez, la duración fue de 50 horas, 25 minutos y un segundo.

Para 2013, Ekkachai y Laksana decidieron ir por la revancha. Y lo lograron: sus labios no se despegaron durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Rompieron, así, el Récord Guinness Mundial.

Como premio, recibieron alrededor de 3 mil 300 dólares (65 mil 777 pesos mexicanos) y dos anillos de diamantes.

Sin embargo, en estos concursos no todo es miel sobre hojuelas: a los participantes, al menos en Tailandia, no se les permite sentarse, descansar o dormir. Incluso, para ir al baño, deben ir juntos, manteniendo unidos sus baños. No pueden dejar de besarse ni para beber agua. Por ello, se les acercan vasos con popotes que les permitan seguir besando a la pareja.

Los concursantes deben estar casados, o demostrar al menos que tienen una relación estable, para lo cual se les pide una carta firmada por sus padres.

Beneficios del beso

Además de una muestra de afecto, de amor, un beso trae diversos beneficios.

Cuando besamos a alguien, liberamos endorfinas, también conocidas como las hormonas del placer, que nos producen una sensación general de bienestar y ayudan a conectar mejor con la otra persona.

Además, un beso aumenta los latidos del corazón, lo que a su vez disminuye la presión sanguínea. Los vasos se dilatan y la sangre fluye de manera más fácil a los órganos vitales.

Un estudio de la University College de Londres reveló que las personas que acostumbran besarse podrían alargar su vida hasta en cinco años por todos los beneficios que trae consigo un beso.

Besarse ayuda también a prevenir enfermedades, pues moviliza secreciones hormonales que contribuyen a aumentar las defensas naturales.

