Desmiente EU que esté considerando “deportaciones masivas” a México

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este jueves que esté considerando “deportaciones masivas” a México, según informó el diario The Washington Post.

“Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos”, aseguró en su cuenta de Twitter Marsha Catron Espinosa, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.



Reports that we are considering mass deportations of non-Mexicans to Mexico are false. We’re continuing to work closely with govt of Mexico to implement our successful border enforcement plan which has already resulted in lowest encounter numbers between ports of entry in 2yrs. https://t.co/EEqNQrQ70s

