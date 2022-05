Desliz verbal. George W. Bush dice que "la invasión de Irak es injustificada... Quiero decir, de Ucrania"

El expresidente estadounidense George W. Bush tuvo un desliz verbal al referirse a la guerra en Ucrania.

En un mensaje en su centro presidencial en la Universidad Metodista del Sur, el exmandatario se refirió al presidente ruso, Vladimir Putin, de quien Bush señaló que ha sofocado brutalmente la disidencia popular y ha encarcelado a opositores políticos.

"El resultado es una ausencia de controles y equilibrios en Rusia, y la decisión de un hombre de lanzar una invasión brutal e injustificada de Irak”, dijo Bush, antes de hacer una mueca y luego corregir: “Quiero decir, de Ucrania”.

De acuerdo con The Dallas Morning News, el comentario dejó a la audiencia en un silencio incómodo, hasta que finalmente estalló en carcajadas después de que Bush culpó del error a su edad: 75 años.

El medio recordó que Bush supervisó la invasión preventiva de Irak en 2003, que los críticos han calificado de brutal e injustificada.



Más de 4 mil soldados estadounidenses murieron en la guerra que siguió, junto con decenas de miles de civiles iraquíes.

Los oradores en el evento del Bush Center incluyeron al autor e historiador Jon Meachem, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y funcionarios electorales de Nuevo México, Arizona y Florida, donde los resultados de las elecciones de 2020 fueron fuertemente cuestionados y sujetos a auditorías y demandas.

El expresidente de EU también comparó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky con Winston Churchill, mientras criticaba el régimen ruso. Dijo que es “el Churchill del siglo XXI".

Lee también: Biden invoca ley que data de la Guerra Fría para paliar escasez de fórmula infantil

El evento examinó el estado de la democracia y la seguridad de las elecciones estadounidenses a la sombra de la negativa del exmandatario Donald Trump a reconocer su derrota ante Joe Biden y la subsiguiente insurrección en el Capitolio, el 6 de enero, indicó The Dallas Morning News.

El nombre de Trump se mencionó con moderación durante el evento del miércoles en el Bush Center y hubo más referencias al 6 de enero y la negativa del republicano a aceptar el resultado de las elecciones de 2020 se hicieron antes y con frecuencia.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX

— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022