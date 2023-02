Descarrilamiento de tren provoca gran incendio y evacuaciones en Ohio

East Palestine, Ohio.- El descarrilamiento de un tren y el consiguiente gran incendio provocaron una orden de evacuación en una aldea de Ohio cerca de la frontera con el estado de Pennsylvania el viernes por la noche, cubriendo el área con nubes de humo naranja iluminadas por las llamas.

Unos 50 vagones descarrilaron cuando un tren transportaba una variedad de carga desde Madison, Illinois, a Conway, Pennsylvania, dijo el operador ferroviario Norfolk Southern en un comunicado el sábado. No hubo información inmediata sobre qué causó el descarrilamiento. No se reportaron heridos.

Los bomberos han sido retirados del área inmediata y los dispositivos de chorro no tripulados se están utilizando de forma protectora mientras los equipos intentan determinar qué autos todavía están ardiendo activamente, dijeron funcionarios de la aldea en un comunicado separado el sábado. Detallaron que esperaban usar drones para evaluar la escena a la luz del día y advirtieron que los residentes podrían escuchar más explosiones a medida que arde el fuego.



Police are blocking off multiple roads but we can see the fire caused by the trainderailment from afar

Orange flames lighting up the sky

February 4, 2023