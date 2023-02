Desastre en Ohio deja al menos 43 mil animales acuáticos muertos, reportan autoridades

Tras el descarrilamiento del tren en Ohio y el vertido de los químicos, fallecieron al menos 43 mil 700 animales acuáticos en ocho kilómetros, indicaron las autoridades.

La semana pasada, los funcionarios mencionaron que el desastre había matado a 3 mil 500 especímenes.

Mary Mertz, directora del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, dijo el jueves que la nueva estimación se produce en medio de cálculos actualizados.

El departamento estima que se mataron alrededor de 38 mil 222 pececillos, junto con otras 5 mil 500 especies, incluidos anfibios, cangrejos de río y otros.

"Impacto ocurrió en las primeras 24 horas"

Las autoridades creen que "la totalidad del impacto en la vida acuática" ocurrió dentro de las primeras 24 horas posteriores al descarrilamiento, reportó Axios.

Las áreas incluidas en las estimaciones incluyen Sulphur Run, Leslie Run, Bull Creek y North Fork Little Beaver Creek. Se cree que todos esos animales murieron "inmediatamente después del descarrilamiento", dijo Mertz, y se cree que ninguno es miembro de una especie amenazada o en peligro de extinción.

Esas vías fluviales desembocan en el río Ohio.

El tren que se descarriló transportaba al menos cinco vagones con cloruro de vinilo, que es un gas peligroso y cancerígeno que se utiliza para producir productos de vinilo y plástico PVC, escribe Jacob Knutson de Axios.Esas vías fluviales desembocan en el río Ohio,

Además, se recibieron informes de tres pájaros y una zarigüeya que fueron encontrados muertos, pero después de ser investigados por el Departamento de Agricultura, Mertz dijo que "no encontraron ninguna evidencia" de envenenamiento químico.

Indicó que queda por ver cuánto tiempo le llevará al medio ambiente recuperarse por completo de la pérdida. Sin embargo, dijo que los funcionarios han visto peces vivos en una vía fluvial, Leslie Run.

También comentó que los funcionarios no están seguros de si habrá impactos a largo plazo. Y ella y algunos otros funcionarios parecieron desviar las preguntas sobre cómo la gran cantidad de pececillos perdidos afectará la cadena alimentaria a la que pertenecen, esencialmente sólo diciendo que los peces grandes normalmente no deambulan por las pequeñas vías fluviales a las que pertenecían los pececillos. Lo que sí saben, detalló, es que la recuperación "no será rápida".

