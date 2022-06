Denuncian que golpearon a activistas pro aborto en Los Angeles

La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó las protecciones constitucionales para el aborto que habían estado vigentes durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de anular Roe vs Wade. Se espera que el resultado del viernes conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados.

La decisión, impensable hace sólo unos años, fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de los opositores al aborto, que fue posible gracias a un lado conservador envalentonado de la corte que ha sido fortalecido por tres personas designadas por el expresidente Donald Trump.

El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un proyecto de opinión del juez Samuel Alito que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental.

Tras la decisión, miles de activistas salieron a las calles para mostrar su rechazo a las nuevas disposiciones.



Aseguran que neonazis se infiltraron en protestas

En Los Angeles, algunos activistas en defensa del derecho al aborto salierona manifestarse, pero fueron atacadas por un neonazi, según el reporte de Vishal Singh, periodista local.

Singh asegura que según las personas lesionadas se encuentran en el hospital, luego de haber sido heridas con un arma blanca.

"Vale la pena señalar que el líder neonazi Ryan Sánchez, que es miembro del Movimiento Rise Above (una pandilla callejera neonazi), afirmó que un "nacionalista encubierto" se infiltró en esta protesta por el derecho al aborto anoche. No he verificado si esa fue la causa del apuñalamiento", dijo el periodista.

