Más de 30 países, incluidos España, Francia, el Reino Unido y Canadá, condenaron las ejecuciones judiciales de manifestantes en Irán, que aumentaron recientemente.

"El recurso a la pena capital para acallar a los disidentes, intimidar a comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos fundamentales no está justificado en ningún caso", afirmaron esos Estados, junto con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una declaración conjunta.

En el texto, instan a la república islámica a "poner fin inmediatamente al recurso a la pena de muerte y a liberar a todas las personas detenidas de forma arbitraria".

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En un primer momento, la declaración había sido firmada por Kallas y 26 países, pero "otros países la secundaron" más tarde, llevando el número de signatarios a 32, explicó la cancillería francesa a la AFP.

Las ejecuciones repuntaron en Irán desde que empezó la guerra el pasado 28 de febrero a raíz de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

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Muchas de las personas ejecutadas habían sido condenadas por haber participado en una oleada de protestas que empezó a finales de diciembre.

A principios de agosto, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, afirmó que Teherán está recurriendo a la pena de muerte para "instigar miedo".

Según Naciones Unidas, desde el 19 de marzo, al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos relativos a la seguridad nacional. Las acusaciones vertidas contra 27 de ellas estaban relacionadas con las protestas.

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Además, más de 100 personas corren el riesgo de ser condenadas a la pena capital, según Turk.

Condenan a fotógrafas

Este mismo miércoles las fotógrafas iraníes Yalda Moiaery y Shaghayegh Afshar fueron condenadas a 15 y nueve años de prisión respectivamente por la justicia iraní.

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Moaiery confirmó la condena con un mensaje publicado en la red social X, en el que decía: "¡Ya me han condenado! ¡15 años de cárcel! En cuanto al resto, ¡mejor no hablemos de eso!".

Tras celebrarse el juicio sin su presencia el pasado 19 de julio, la Sala 29 del Tribunal Revolucionario de Teherán la condenó a 15 años de prisión, según publicó la Organización Hengaw, que informa sobre las violaciones de derechos humanos en Irán y el Kurdistán.

Moaiery fue una de las personas detenidas el 21 de septiembre de 2022 en las protestas en Teherán y en aquel momento, el Centro de Prensa del Poder Judicial de Irán afirmó que se le acusaba de "actos contra la seguridad nacional y de apoyar disturbios".

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La fotoperiodista recibió el Premio Wallis Annenberg a la Justicia para las Mujeres Periodistas 2023, que se otorga anualmente a una periodista que ha sido encarcelada, detenida o hecha prisionera injustamente.

También recibió el Premio al Coraje en el Periodismo 2018 por su fotografía de las protestas iraníes de 2018.

Por su parte, la fotógrafa y estudiante iraní Shaghayegh Afshar fue condenada a nueve años de prisión, de los que cinco son de cumplimiento obligatorio por supuestos delitos de "reunión y conspiración contra la seguridad nacional", tres años por "cooperación con estados hostiles" y uno por "propaganda contra el Estado".

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