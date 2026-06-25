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Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, donde dos potentes terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, han dejado 188 muertos, mil 520 heridos y devastación en varias zonas del país, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja.
La Federación Internacional de la Cruz Roja tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria, situado en Panamá.
Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.
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Se trata de un cargamento con "kit de higiene, kit de cocina, frazadas, kit de descanso y algunos otros insumos de primera necesidad para atender a todas las personas afectadas por los terremotos en Venezuela", afirmó.
"El día de mañana vamos a tener igualmente el avión solidario donde vamos a poder movilizar unas 23 toneladas adicionales", declaró la funcionaria, que precisó que esta es ayuda humanitaria enviada por la Federación internacional de la Cruz Roja para la Cruz Roja venezolana en respuesta a los terremotos.
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Durante el fin de semana "se seguirá moviendo ayuda hacia Venezuela con otros agentes de carga", por lo que "el escalamiento total de las toneladas movilizadas no va a llegar a su fin por lo pronto en estos primeros días", dada "la extensión de la catástrofe que se ha dado en Venezuela".
"Entonces, va a ser una operación continua, sin descanso durante todo el fin de semana hasta que podamos haber abastecido las necesidades que se tiene en el terreno", afirmó Murillo.
Esta ayuda humanitaria "va a seguir andando por los próximos meses y esperamos que podamos llegar a tener una cadena de suministro muy bien gestionada, con mucho equipo en el campo, porque no solamente es mandar mercancía sino tener el 'set up' logístico de la gente en destino, de las bodegas, cómo recibirlo, liberarlos aduanalmente y poderlo distribuir a las comunidades", explicó.
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El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a mil 520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.
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Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.
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Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EU, donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue clausurado debido a los daños.
La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, regresaron a las calles ante algunas réplicas menores.
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