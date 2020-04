El número de pacientes muertos en hospitales el Reino Unido por coronavirus Covid-19 aumentó hoy en 786 personas, lo que da un total de 6 mil 159, el máximo incremento de víctimas mortales contabilizado hasta ahora en un día por el Ministerio de Sanidad británico.

Los contagios confirmados han avanzado en 3 mil 634 personas, hasta 55 mil 242 casos positivos, tras haber realizado pruebas diagnósticas a 213 mil 181 individuos desde que comenzó la crisis del coronavirus.

El primer ministro británico, Boris Johnson, que pasó la noche en cuidados intensivos tras un deterioro de su salud debido al nuevo coronavirus, no tiene neumonía y respira sin ayuda, aseguró el martes su gobierno, esforzándose por calmar la preocupación.

"Ha estado estable durante la noche y conserva el buen ánimo", aseguró al mediodía su portavoz.

"Está recibiendo tratamiento estándar de oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda. No ha necesitado respirador mecánico ni apoyo respiratorio no invasivo", insistió, asegurando que no se le diagnosticó neumonía.

Ante la magnitud de la crisis sanitaria, la reina Isabel II se dirigió el domingo al país en un discurso televisado poco habitual, el cuarto en sus 68 años de reinado.

La monarca se mantiene informada del estado de salud de su primer ministro, según el Palacio de Buckingham.

En un mensaje escrito desde el castillo de Windsor, al oeste de Londres, la soberana, de 93 años, dio el martes las gracias al personal sanitario por su "compromiso desinteresado" y su "entrega" en "las circunstancias más difíciles".