A medida que se extiende la cuarentena por el nuevo coronavirus en el mundo, en la mayoría de los países el medioambiente muestra notables signos de recuperación. Como en India, donde de 70 mil tortugas marinas pudieron anidar en las playas de Odisha.

Ahora, la novedad viene de otra región del país asiático. Luego de 30 años, se puede ver la cordillera de los Himalayas desde 200 kilómetros de distancia debido a la disminución de la contaminación que provocó el cese de actividades industriales y la restricción del tránsito.

Las redes sociales se llenaron de imágenes que documentan la maravillosa vista de las montañas más altas del mundo. Harbhajan Singh, exjugador de cricket indio, fue uno de los primeros en compartir una foto en Twitter y dijo que es una experiencia nunca antes vista.

Effects of reduced air pollution -Jalandharis (aka Jalandhar residents) getting a glimpse of dhauladhar range 213 Kms-picture courtesy -my neighbour from his rooftop !! pic.twitter.com/UB7KosLS7H

"Nunca vi el rango de Dhauladhar desde la azotea de mi casa en Jalandhar, nunca podría imaginar que eso fuera posible. Una clara indicación del impacto que la contaminación ha causado por nosotros en la Madre Tierra esta es la vista", tuiteó Singh.

Según publicó India Today, con base a datos de la Junta Central de Control de la Contaminación de ese país, desde que se decretó el toque de queda a nivel nacional el 22 de marzo, se registra una mejora significativa en la calidad del aire en el país.



Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

Luego de escanear datos de calidad del aire en las principales ciudades indias y se descubrió que entre el 16 y el 27 de marzo, el índice de calidad del aire mejoró en 33% en promedio en el país.

"Las montañas del Himalaya se pueden ver desde Jalandhar ya que la contaminación se ha reducido en Punjab. Hermosa vista #Punjab #COVID19 #contaminación", tuiteó el usuario @covsinghtj junto a fotos de los Himalayas que se ven sobre el horizonte.



The same mountains from my home #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R

Otra usuaria de Twitter compartió más fotos de los Himalayas que se ven cubiertos de nieve y de manera nítida.



What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

