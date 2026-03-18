Más Información

Resultado: Cruz Azul supera a Rayados en el global y avanza a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Resultado: Cruz Azul supera a Rayados en el global y avanza a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, tras derrotar al favorito Estados Unidos

Venezuela logra su primer título en el Clásico Mundial de Beisbol, tras derrotar al favorito Estados Unidos

Alana ya tiene rival para una noche explosiva; México vs Argentina enciende Supernova Génesis

Alana ya tiene rival para una noche explosiva; México vs Argentina enciende Supernova Génesis

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Camotito, el legendario autobús del Club Puebla se vende por más de 300 mil pesos en Facebook

Camotito, el legendario autobús del Club Puebla se vende por más de 300 mil pesos en Facebook

En el Cruz Azul, saben que un error podría complicar el sueño en la Concacaf Champions Cup. La ventaja (3-2) conseguida en el Gigante de Acero ayuda, pero no se confían.

La Máquina enfrentará esta noche al Monterrey, en la vuelta de los octavos de final, en el estadio Cuauhtémoc.

“El equipo está bárbaro, tiene una inercia competitiva de triunfo. Venimos de 13 partidos [sin perder], con 11 victorias y dos empates, pero siempre con la conciencia de validarlo partido a partido”, dijo.

El técnico argentino también resaltó la responsabilidad del plantel. Confía en que el equipo mantendrá el nivel en ambos torneos, gracias al compromiso de los jugadores.

“El nivel de responsabilidad y profesionalismo de los chicos es espectacular. Confío en que va a ser así hasta el desenlace del semestre”, señaló el timonel.

A pesar de la ventaja en el global, Larcamón no piensa especular. Para el entrenador, la serie debe afrontarse como si estuviera igualada.

“Esperamos un partido complejo, porque [el Monterrey] va a venir con sus armas a tratar de revertir la serie. Lo asumimos como si estuviera cero a cero y con la ambición de ganar el partido, la serie, de desarrollar —a lo largo de los 90 o 100 minutos que dure el partido— nuestra propuesta”, sentenció.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

CRUZ AZUL VS MONTERREY: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 10:16 PM

Min 47. GOL DE CRUZ AZUL

Paradela iguala el partido y da la ventaja de 4-3 en el global al Cruz Azul 

Universal Deportes 10:13 PM

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 10:04 PM

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Universal Deportes 09:47 PM

Min 24. Lesión en Monterrey

Aceves se retira del campo de juego lesionado. En su lugar entra Gerardo Arteaga.

Universal Deportes 09:18 PM

Min 8. ¡GOOOL DE RAYADOS!

Jorge Rodríguez anota el 1-0 e iguala el marcador global 3-3

Universal Deportes 09:06 PM

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Universal Deportes 08:25 PM

Cruz Azul vs Monterrey

Vuelta de los Octavos de final de la Concacaf Champions Cup 

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS