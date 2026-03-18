Cruz Azul vs Rayados: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

En el Cruz Azul, saben que un error podría complicar el sueño en la Concacaf Champions Cup. La ventaja (3-2) conseguida en el Gigante de Acero ayuda, pero no se confían.

La Máquina enfrentará esta noche al Monterrey, en la vuelta de los octavos de final, en el estadio Cuauhtémoc.

“El equipo está bárbaro, tiene una inercia competitiva de triunfo. Venimos de 13 partidos [sin perder], con 11 victorias y dos empates, pero siempre con la conciencia de validarlo partido a partido”, dijo.

El técnico argentino también resaltó la responsabilidad del plantel. Confía en que el equipo mantendrá el nivel en ambos torneos, gracias al compromiso de los jugadores.

“El nivel de responsabilidad y profesionalismo de los chicos es espectacular. Confío en que va a ser así hasta el desenlace del semestre”, señaló el timonel.

A pesar de la ventaja en el global, Larcamón no piensa especular. Para el entrenador, la serie debe afrontarse como si estuviera igualada.

“Esperamos un partido complejo, porque [el Monterrey] va a venir con sus armas a tratar de revertir la serie. Lo asumimos como si estuviera cero a cero y con la ambición de ganar el partido, la serie, de desarrollar —a lo largo de los 90 o 100 minutos que dure el partido— nuestra propuesta”, sentenció.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

CRUZ AZUL VS MONTERREY: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 10:16 PM Min 47. GOL DE CRUZ AZUL Paradela iguala el partido y da la ventaja de 4-3 en el global al Cruz Azul

Universal Deportes 10:13 PM ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 10:04 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

Universal Deportes 09:47 PM Min 24. Lesión en Monterrey Aceves se retira del campo de juego lesionado. En su lugar entra Gerardo Arteaga.

Universal Deportes 09:18 PM Min 8. ¡GOOOL DE RAYADOS! Jorge Rodríguez anota el 1-0 e iguala el marcador global 3-3

Universal Deportes 09:06 PM ¡EMPIEZA EL PARTIDO!