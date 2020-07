En medio de oración, el padre solicitó a sus escuchas confesarse por haber votado a favor del mandatario.

“Quien le votó debe pedir perdón a Dios por ese pecado”, dijo Edson Adélio Tagliaferro, titular de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Sao Paulo a sus asistentes que debían confesarse si votaron por el actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro.

“Él no sirve. Bolsonaro no vale nada. Quien le votó tiene que confesarse. Pedir perdón a Dios por el pecado que cometió porque eligió a un bandido como presidente”, afirmó el párroco en medio de la congregación transmitida por internet a través de YouTube. Algunos usuarios en la red respondieron con videos a las afirmaciones del cura. “Él habla de Dios por encima de todo, pero no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es el que predica por la vida” añadió en oración por las víctimas en Brasil.

“A veces las personas me dicen: ‘Padre cuidado lo que dice durante la homilía porque hay a personas que no les gusta’. ¿Pero qué es lo que tengo que decir durante la homilía? Lo que Dios nos pide hablar. Si nosotros estamos viendo que el gobierno no sirve, no podemos decir que sirve porque el pueblo no quiere escuchar eso”, afirmó en su predicación.

Bolsonaro en la última semana dio positivo para Covid-19, uniéndose a los un millón 713 mil 160 casos en el país. Brasil es el segundo país con mayor número de muertos después de Estados Unidos. Sin embargo, Bolsonaro siempre ha minimizado la pandemia, comparando al coronavirus con una gripita, y rechazando las medidas de distanciamiento y el uso de cubrebocas.

