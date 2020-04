El Reino Unido advirtió el jueves a China que deberá responder "preguntas difíciles" tras la crisis sobre la propagación del nuevo coronavirus, y aseguró que la cooperación con Pekín no podrá continuar "como si nada hubiera pasado".

"Tenemos que examinar todos los aspectos, y de una manera equilibrada, pero no hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada, y tendremos que plantear preguntas difíciles sobre la aparición del virus, y sobre por qué no pudo ser parado antes", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, en rueda de prensa tras una reunión telemática del G7.

El Gobierno británico anunció hoy que el confinamiento obligatorio se extenderá durante, al menos, tres semanas más, después de que se registrasen 861 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo récord diario.

En ausencia del primer ministro, Boris Johnson, que sigue convaleciente de la Covid-19, su sustituto temporal, el titular de Exteriores, Dominic Raab, subrayó que la prórroga del cerrojazo estricto hasta alrededor del 7 de mayo es necesaria para evitar la propagación de la epidemia.

Al cumplirse hoy el plazo legal para revisar las medidas de confinamiento y distanciamiento social decretadas hace tres semanas, Raab advirtió de que su relajación podría provocar un "segundo pico", lo que "aumentaría sustancialmente el número de muertes".

