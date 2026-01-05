Más Información

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

París. La justicia impuso este lunes hasta ocho meses de prisión firme a acosadores en redes sociales de , esposa del presidente francés, por asegurar en términos "denigrantes" que era un hombre, bulos que dieron la vuelta al mundo.

, de 48 años, y su esposa, de 72 años, se conocieron cuando ella enseñaba teatro en su liceo y, en los últimos años, han decidido combatir por la vía judicial en Francia y Estados Unidos los rumores respecto a su relación.

El último caso juzgado en Francia remonta a 2024, cuando Brigitte Macron denunció ante la justicia que los rumores sobre su presunta transexualidad afectaron a su entorno y a ella misma, y explicó que sus nietos escucharon que "su abuela es un hombre".

Lee también:

Un tribunal de París condenó a ocho personas a penas de entre 4 y 8 meses de prisión con suspensión de pena por su "voluntad de perjudicar a la denunciante" en términos "denigrantes" sobre su sexo y su "presunta pederastia", dijo su presidente, Thierry Donard.

Un noveno acusado fue condenado a seis meses de prisión firme por ausentarse del mediático juicio. Y al último de las 10 personas juzgadas se le impuso el seguimiento de un curso de prevención contra el odio en línea, al igual que al resto.

Las informaciones falsas comenzaron con la elección de Macron en 2017 y se volvieron virales, especialmente en Estados Unidos de la mano de la podcaster de extrema derecha Candace Owens, cercana al movimiento trumpista MAGA y a quien los Macron demandaron.

"Yo, yo lucho constantemente. Quiero ayudar a los adolescentes a luchar contra el acoso. Pero si no (...) doy el ejemplo, va a ser difícil", señaló el domingo Brigitte Macron, sobre sus denuncias.

"Suspensión de las cuentas"

Los acusados considerados más influyentes recibieron las penas de prisión condicional más altas: ocho meses para el escritor Aurélien Poirson-Atlan, conocido como Zoé Sagan en las redes sociales, y seis para la médium Amandine Roy y el galerista Bertrand Scholler.

También tienen prohibido usar las redes sociales durante seis meses.

"Lo importante son los cursos de prevención y la suspensión de las cuentas" de algunos de los autores, estimó Jean Ennochi, el abogado de Brigitte Macron, tras conocerse la sentencia.

Todos los condenados, de entre 41 y 65 años, deberán seguir un curso de sensibilización sobre el "respeto a las personas en el espacio digital" y pagar una multa solidaria de 10 mil euros (11 mil 680 dólares).

Durante el juicio, la mayoría de los acusados expresaron su indignación por tener que justificar comentarios "satíricos" e invocaron la libertad de expresión o el derecho a informar de una verdad, a su juicio, "escondida".

Ante una sala abarrotada, la hija de la víctima, Tiphaine Auzière, describió el impacto de esa desinformación mundial en la salud de su madre, "permanentemente en alerta" frente a la puesta en duda constante de su "identidad".

Lee también:

El cuestionamiento del sexo biológico de esposas de mandatarios o de ex primeras ministras es una táctica de desinformación usada habitualmente en las redes sociales para desgastar liderazgos políticos.

La ex primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, la ex primera dama estadounidense o Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, han sido blancos de este tipo de rumores.

La justicia francesa ya condenó en 2024 a Roy por difamar a Brigitte Macron, al asegurar que nunca existió y que en realidad es su hermano Jean-Michel Trogneux tras cambiar de sexo, pero fue absuelta en apelación. Los denunciantes recurrieron la absolución.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio