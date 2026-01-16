Más Información

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

Sismo de 5.3 remece al centro de México; Sheinbaum descarta daños

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 16 de enero

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Busca EU operación conjunta antinarco de la CIA en México

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Venezuela y el petróleo, una advertencia que México no debe ignorar

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones

México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

Congresistas de EU llegan a Dinamarca en visita de apoyo por caso Groenlandia; hay demócratas y republicanos en el grupo

Congresistas de EU llegan a Dinamarca en visita de apoyo por caso Groenlandia; hay demócratas y republicanos en el grupo

Bangkok.- Solo un día después del accidente con una grúa que afectó a un tren de pasajeros, con al menos 32 muertos en , se registró uno más con otra que construía un puente elevado que se desplomó sobre una carretera a las afueras de Bangkok.

Por ello este viernes, Tailandia ordenó la suspensión temporal de más de una decena de contratos adjudicados a la constructora local Italian-Thai Development (ITD), implicada en los dos incidentes que han dejado un total de 34 muertos, mientras se desarrollan inspecciones de seguridad.

El subsecretario del Ministerio de Transportes de Tailandia, Jirapong Theppitak, indicó a las agencias de esta cartera que se coordinaran con los contratistas para suspender durante 15 días 14 contratos adjudicados a ITD, a la espera de los resultados de "inspecciones de seguridad exhaustivas".

Así lo explicó el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Transportes, que asimismo indicó que el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, ha ordenado rescindir dos contratos adjudicados a ITD "tras repetidos incidentes de colapso de grúas", así como considerar incluir a la firma "en la lista negra".

Lee también

Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE
Fotografía cedida que muestra el accidente de un tren este miércoles, en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo. Foto: EFE

Accidentes con grúas en Tailandia dejan 34 muertos

El miércoles, al menos 32 personas murieron y más de 60 resultaron en Tailandia, después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país.

Un día después, dos personas perdieron la vida y una resultó herida al desplomarse una grúa sobre una carretera a las afueras la capital.

El primer accidente se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre Tailandia y China se precipitó sobre un tren en movimiento que iba de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

La grúa se derrumbó sobre el tren, por motivos aún desconocidos, a su paso por Ban Thanon Kot (provincia nororiental de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros de Bangkok), con 171 personas a bordo en el momento del suceso.

El segundo siniestro tuvo lugar a las afueras de la capital el jueves, cuando una grúa que construía un puente elevado cayó sobre una carretera, por motivos que tampoco se han esclarecido todavía, y provocó la muerte de dos personas, además de dejar a otra herida.

El ministro de Transportes, Phipat Ratchakitprakarn, dijo en una entrevista televisada que ambos proyectos estaban vinculados a ITD.

Lee también

Esta compañía, junto a una filial de China Railway Group (también detrás de la obra ferroviaria accidentada), gestionaba asimismo el edificio en construcción que se derrumbó en Bangkok en marzo, debido a un terremoto con epicentro en Birmania que dejó decenas de fallecidos.

Las autoridades tailandesas investigan ambos sucesos, en un país donde los accidentes en proyectos de construcción son frecuentes debido en parte a la laxa aplicación de las normas de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en 2026? Dirección de los módulos en CDMX y Edomex. Foto: Especial

¿Dónde se tramita la CURP biométrica en el Edomex y la CDMX? La ubicación EXACTA de los módulos

Pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

¿Cuál es la manera más “económica” de tramitar el pasaporte mexicano en 2026?

Visa R-1. Foto: iStock

Estados Unidos agilizará el camino hacia la residencia permanente para “religiosos”

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra? Foto: CANVA

No es el 3I/ATLAS: astrónomos confirman la llegada del “Gran Cometa”. ¿Qué tan cerca pasará de la Tierra?

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos