TAIPEI, Taiwán.— Voluntarios y trabajadores del gobierno en Shanghái erigieron barreras de metal en varios distritos para bloquear calles pequeñas y entradas a complejos de apartamentos, mientras China endurece su estricto enfoque de “cero-COVID” en su ciudad más grande a pesar de las crecientes quejas de los residentes.

En el distrito financiero de la ciudad, Pudong, las barreras (láminas de metal delgadas o cercas de malla) se colocaron en varios vecindarios bajo una directiva del gobierno local, según Caixin, un medio de comunicación empresarial chino. Los edificios donde se han encontrado casos sellaron sus entradas principales, con una pequeña abertura para que pasen los trabajadores de prevención de pandemias.

En Beijing, las autoridades anunciaron pruebas masivas a partir del lunes en el distrito de Chaoyang, hogar de más de 3 millones de personas en la capital china.

El anuncio provocó compras de pánico el pasado domingo por la noche, con verduras, huevos, salsa de soya y otros artículos eliminados de los estantes de los supermercados.



Un nuevo brote ha infectado al menos a 41 personas, incluidas 26 en el distrito de Chaoyang, informó la emisora ​​estatal CGTN.

China informó el pasado domingo 21 mil 796 nuevas infecciones de Covid-19 transmitidas por la comunidad, y la gran mayoría fueron casos asintomáticos en Shanghái. En todo el país, muchas ciudades y provincias han impuesto alguna versión de confinamiento en un intento por frenar la propagación del virus.

El último brote, impulsado por la variante omicron altamente contagiosa, se ha extendido por todo el país, pero ha sido particularmente grande en Shanghái. La ciudad, un centro financiero con 25 millones de habitantes, ha registrado cientos de miles de casos pero menos de 100 muertes desde que comenzó el brote hace casi dos meses.

Un examen de Associated Press del número de muertos encontró que a pesar de un historial de criterios estrechos para vincular las muertes a enfermedades particulares, especialmente Covid-19, las autoridades han cambiado la forma en que cuentan los casos positivos, lo que lleva a un margen de maniobra en la forma en que llegan a un recuento final de muertes. Es casi seguro que el resultado es un recuento insuficiente del verdadero número de muertos.



#shanghai #shanghailockdown #ZeroCovid This is outrageous. It’s totally a humanity disaster. This is so-called dynamic zero-COVID policy? This is meant to cage the people there. Insane! pic.twitter.com/l7c3upLFmv

— Shumei L (@Shumei8668) April 24, 2022