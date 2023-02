Londres.- El emblema oficial de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra que fue presentado hoy celebra su amor por la naturaleza y marca el inicio de una nueva era en la monarquía del Reino Unido, indicó el palacio de Buckingham.

El logo, en los colores blanco, rojo y azul de la bandera británica, ha sido concebido por un equipo dirigido por Jony Ive, antiguo diseñador principal de Apple, se indica en un comunicado.

El emblema, que contiene la fecha de la coronación, el 6 de mayo, y el nombre del monarca, estará disponible en inglés y galés.

El diseño "rinde homenaje al amor del rey por el mundo natural, unificando la flora de las cuatro naciones del Reino Unido: la rosa de Inglaterra, el cardo de Escocia, el narciso de Gales y el trébol de Irlanda del Norte", se indica en la nota.

The new Coronation emblem has been unveiled!

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023