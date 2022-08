Captan en video a tiburón que nada cerca de varios turistas en Florida

El video es impresionante y genera escalofríos de solo verlo. Muestra a un tiburón grande nadando cerca de varias personas que ni se dan cuenta en Daytona Beach, Florida.

Las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales, fueron tomadas por Blake Russ, un hombre que estaba grabando con un drone en esa playa de Florida.

Según el relato de Russ a Storyful, notó la presencia del tiburón, que calculó de unos dos metros de largo, cerca del muelle de Daytona Beach, a los pocos minutos de empezar a grabar.

Russ estaba de visita en la ciudad para una reunión familiar, según el sitio Newsweek.

El video muestra al tiburón nadando cerca de varias personas que nadan en aguas calmas, cerca de la orilla. “Estaba nadando a lo largo de la ruptura de la ola”, dijo Russ.

Russ siguió al animal con el drone durante unos 15 minutos mientras rodeaba a varios grupos de personas, que aparentemente no notaban su presencia.

“Cada vez que nadaba directamente hacia ellos, luego, a solo unos metros de distancia, cambiaba de dirección y los rodeaba”, dijo Russ. “La gente nunca se dio cuenta de que el tiburón estaba allí. En general miraban al drone y saludaban, sin saber que el tiburón nadaba junto a ellos”.

“Diría que si estás nadando en el océano y un drone se acerca a ti, mira el agua a tu alrededor y no al drone, no eres tan especial, el drone probablemente esté filmando otra cosa”, dijo Russ.



Drone footage captured a shark swimming very close to unaware swimmers in Daytona Beach, Florida. pic.twitter.com/vsKw0zZRS0

— Newsweek (@Newsweek) August 10, 2022