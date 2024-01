Bogotá.- El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, reaccionó el domingo a lo que calificó como un ataque contra la esposa e hija del presidente Gustavo Petro en un parque de Florida, en Estados Unidos, y anunció que pedirá investigar los hechos en ese estado.

“No más atropellos cobardes”, escribió el canciller en su cuenta de la red social X, antes Twitter, y afirmó que como colombiano solidario “pedirá investigar el ataque” en el estado norteamericano donde, el acto, según mencionó Leyva, “tipifica lo ocurrido como delito”.

El jefe de la diplomacia colombiana incluyó en su mensaje un estatuto de Florida cuyo texto indica que una “agresión” es considerada como un delito menor de segundo grado que puede ser sancionado.

Lee también: Líderes latinoamericanos lamentan muerte de la senadora colombiana Piedad Córdoba y destacan su lucha por la paz

El hecho ocurrió pocos días atrás en un parque de la Florida cuando la esposa del mandatario, Verónica Alcocer, y su hija, Antonella, recorrían el lugar junto a otras personas.

El video del momento se difundió en redes sociales y fue republicado el sábado por el propio Petro; en él se puede escuchar la voz de una mujer que graba a su hija y otras personas mientras señala: “Paseando por los parques de Universal Estudio mientras vuelve a Colombia una nada”. La filmación continúa y afirma: “ahí va paseando con la plata de todos los colombianos”.

El odio de algunos sectores de la oposición reaccionaria está sobrepasando los límites al punto de hostigar la familia del presidente con premisas ridículas y absurdas. https://t.co/irciFuxd49 — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) January 18, 2024

El mandatario solicitó una acción de la fiscalía ante “un discurso de odio” y la “evidente” decisión de perseguir a su hija. También negó que su familia haya paseado con dineros públicos.

Sin embargo, el fiscal Francisco Barbosa Delgado lamentó lo sucedido, pero le respondió al jefe de Estado que él no tiene jurisdicción en Estados Unidos. "Vuelvo y lo repito: es desconocimiento del derecho por parte del presidente Petro, que es economista y no ha hecho ningún esfuerzo por entender la Constitución Política, la ley colombiana. A esta altura no me puedo sentar con él y explicarle cuáles son las competencias”, dijo Barbosa en una entrevista con El Heraldo.

No es la primera vez que la hija de 15 años del presidente experimenta este tipo de situaciones.

En noviembre de 2023, en el estadio de Barranquilla, donde las selecciones de futbol de Colombia y Brasil iban a disputar un partido por las eliminatorias mundialistas 2026, los asistentes empezaron a corear “fuera Petro fuera” obligando a Antonella, que había asistido al cotejo como aficionada, a retirarse.

Lee también: Además de Petro, otros políticos colombianos destacan luchas sociales de la fallecida senadora Piedad Córdoba

Entonces Petro reclamó el hecho y tildó de “cobardes” a los opositores que dirigieron el cántico a una “menor de edad”, por ser hija del presidente.

Nicolás Alcocer Petro, uno de los hijos del jefe de Estado, salió en defensa de su hermana e hizo un llamado. "Dejen de normalizar el acoso hacia mi hermana. No es solo el vídeo en Estados Unidos, es en todo lado, Cartagena (conmigo), Barranquilla, en los parques. Una niña de 15 años tiene todo el derecho de ir a parques de atracción. Hay que dejar de ser tan ridículos", agregó. * Con información de El Tiempo/GDA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare