Las autoridades sanitarias canadienses informaron este sábado de un primer supuesto caso de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, que ha causado tres muertes y al menos once contagios entre pasajeros.

La jefa sanitaria de la provincia de Columbia Británica, la doctora Bonnie Henry, señaló que el paciente es uno de los cuatro canadienses que permanecían aislados en la provincia tras abandonar el crucero MV Hondius, afectado por un brote del virus.

El afectado desarrolló síntomas leves, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, y se encuentra hospitalizado en la localidad de Victoria, en el oeste del país, estable y en en aislamiento.

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Otros dos de los pasajeros han sido hospitalizados también como precaución, mientras que el cuarto está en cuarentena en un domicilio privado.

El resultado positivo es todavía dudoso y deberá ser confirmado por el Laboratorio Nacional de Microbiología de Winnipeg en los próximos días.

Henry subrayó que el caso “no es lo que esperábamos, pero es lo que habíamos previsto”, y afirmó que el hantavirus no tiene potencial pandémico comparable al de virus respiratorios como la covid-19, la gripe o el sarampión.

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Los cuatro pasajeros canadienses fueron trasladados a Columbia Británica después de que el crucero atracara en las islas Canarias (España). Según las autoridades, no tuvieron contacto con el público desde su llegada al aeropuerto de Victoria y los trabajadores sanitarios utilizaron equipos de protección.

Canadá está vigilando a un total de 36 personas relacionadas de forma directa o indirecta con el brote del MV Hondius.

Además de los cuatro pasajeros que fueron evacuados hace una semana de la embarcación tras llegar a Tenerife, otras dos personas que viajaban en el crucero pero que lo abandonaron antes de que se declarase el brote, están en cuarentena.

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El hantavirus suele transmitirse por inhalación de partículas contaminadas por excrementos de roedores, aunque la cepa de los Andes, que habría afectado al MV Hondius, puede contagiarse entre personas en casos poco frecuentes.

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gs