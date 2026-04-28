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Toronto (Canadá), 28 abr.- se convirtió este martes en el primer país del G7 en aprobar una versión genérica de una inyección de semaglutida, el compuesto base de los populares Ozempic y Wegovy, para perder peso y tratar la diabetes.

El Ministerio de Sanidad de Canadá anunció en un comunicado que la aprobación del fármaco, una versión genérica de producida por Dr. Reddy's Laboratories, de la India, se realizó tras "una meticulosa revisión de la evidencia proporcionada por la compañía".

Las autoridades sanitarias canadienses también indicaron que están revisando otras ocho versiones genéricas de semaglutida presentadas por varias compañías.

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La versión genérica aprobada está indicada como tratamiento semanal para adultos con diabetes del tipo 2, al ayudar a gestionar los niveles de azúcar en la sangre.

En Canadá, las versiones genéricas de medicamentos son entre un 45 % y un 90 % más baratas que las de marca.

En marzo, India aprobó a Dr. Reddy's Laboratories la producción de dos versiones genéricas de semaglutida 24 horas después de que expirase la patente que la empresa danesa Novo Nordisk tenía de Ozempic.

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