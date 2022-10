Brasileña se viraliza al hacer una fiesta de revelación de paternidad por esta razón

Una enfermera de Brasil se volvió viral al realizar una fiesta de revelación de paternidad, luego de que el padre del bebé la acusara de engañarlo y se negara a asumir la responsabilidad por el niño.

Millena Brandao, de 26 años, residente de la ciudad de Lati, en Pernambuco, publicó el momento de la revelación en su Instagram. Tomó la decisión de hacer la fiesta, cansada de los rumores en torno a la paternidad del bebé.

Millena y su pareja estaban juntos desde diciembre de 2019. Vivieron en Osasco unos meses y luego ella regresó a casa, en junio de 2021, con seis meses de embarazo. La pareja lo acusó de engañarlo y le dijo que no lo mantendría hasta asegurarse si era suyo.

Al vivir en un pueblo pequeño, la paternidad del bebé se convirtió en el tema central de conversación de los vecinos, para humillación de Millena.

La mujer dio a luz el 21 de septiembre de 2021, en una maternidad de Garanhuns (PE), un municipio vecino a Lati. Es el segundo hijo de Millena, quien tiene otro varón, de cinco años, fruto de un matrimonio de 9 años.

Cuando Otto nació, Millena le llamó al padre para decirle del nacimiento, y él le dijo que viajaría a Pernambuco para hacerse una prueba de ADN. Pero pasaron los meses y el padre no llegaba. Mientras tanto, la gente se burlaba de ella, diciendo que el niño “no tenía papá”. En enero pasado, Millena decidió demandar al padre de su bebé en la corte.

El hombre viajó finalmente a Pernambuco y la prueba de ADN se realizó el mismo mes de enero. El resultado se dio a conocer 40 días después, de acuerdo con el medio Universa.

Como se negó a revelar el resultado a la gente, comenzaron los chismes de que en verdad el bebé no era hijo del hombre que ella decía.

Entonces, una amiga le sugirió hacer una fiesta como las que hacen las mujeres embarazadas para revelar el género de sus bebés. “Hice la fiesta porque estaba cansada de los rumores. La hice para callarle la boca a la gente de tanta humillación”.

Millena publicó un video en su Instagram. En la grabación, Millena sostiene al bebé, que está durmiendo, y se para frente a un pastel con un signo de interrogación. “El padre de Otto pidió una prueba de ADN y decidí hacer una fiesta. Si el resultado es positivo, el confeti será plateado. Si es negativo, será azul”. Luego revienta el globo y salta confeti gris en el aire.



El video se volvió viral en internet. “Llegó a Alemania, Inglaterra, Japón, Estados Unidos”, dijo a medios como O Globo.

“¡Muy creativa! Ojalá más mujeres que pasan por esto se inspiren en ti”, comentó en el Instagram de Millena la usuaria kesiacarrazzone.adv. "Me encantó tu actitud, este es el tipo de padre que no extrañarás en la vida de tu hijo; de hecho, creo que ni siquiera deberías dejarlo vivir con su padre porque un padre que no sabe respetar a una mujer... qué lecciones le va a pasar a su hijo”, escribió daianebaraldi. “Le diste una bofetada a la sociedad y [al ex], que no quiso ser el padre de tu hijo… Creo que no tenía dudas de que era el padre del niño, sólo que no quería asumir la responsabilidad”, comentó king.s37.

Millena decidió hablar con su abogado y presentar una demanda por pensión alimenticia, ya que no ha recibido ninguna ayuda desde que nació Otto. “El bebé tiene necesidades, como pañales, ropa, vivienda y voy a luchar por lo que me corresponde”, dijo.

Con información de O Globo.

