Biden promete más medidas contra autores de represión en Irán

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que esta misma semana tomará medidas contra los responsables de la represión de las protestas en Irán.

En un mensaje en Twitter, Biden confirmó así que cumplirá con la advertencia que lanzó el lunes de imponer "mayores costos" a los autores de la violencia contra "manifestantes pacíficos" en Irán, después de que Washington sancionara recientemente a la República Islámica.

"Esta semana impondremos mayores costos a los perpetradores de la violencia contra los manifestantes pacíficos", dijo Biden en un mensaje en redes donde repitió las palabras que dijo ayer en un comunicado, cuando recalcó que Estados Unidos "está junto a las mujeres y los ciudadanos iraníes que están inspirando al mundo con su valentía".

"Continuaremos apoyando los derechos de los iraníes a protestar libremente", concluyó el mandatario estadounidense.



The United States stands with Iranian women and Iranian citizens who are inspiring the world with their bravery.

This week, we will impose further costs on perpetrators of violence against peaceful protestors. We'll continue to support the rights of Iranians to protest freely.

— President Biden (@POTUS) October 4, 2022