Washington.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, como la líder de la Cámara Baja más importante de la historia.

"La historia la señalará como la presidenta de la Cámara de Representantes más importante de la historia: es la primera, la última y siempre para el pueblo", apuntó el presidente en un mensaje en Twitter minutos después de que Pelosi anunciara su retirada como líder de los demócratas en esta cámara la próxima legislatura.

"Cuando pienso en Nancy Pelosi, pienso en dignidad", añadió el mandatario demócrata, quien aseguró que EU tiene con ella "una deuda de gratitud por su servicio, patriotismo y dignidad".

A sus 82 años, Pelosi anunció este jueves que no volverá a presentarse para ser elegida líder de la formación demócrata en la Cámara baja, aunque mantendrá su escaño.



When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.

History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5

— President Biden (@POTUS) November 17, 2022