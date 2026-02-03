La vivienda de alcalde del municipio veracruzano de Banderilla, el panista José Antonio San Gabriel Fernández, fue baleada durante la madrugada de hoy, lo que generó una condena de la dirigencia estatal del AN.

Los reportes policiales señalaron que fueron ocupantes de un automóvil compacto quienes dispararon contra la fachada de la casa habitación de dicho municipio asentado en la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Los disparos alcanzaron la puerta principal y un vehículo propiedad del presidente municipal, el cual tomó protesta del cargo el pasado primero de enero.

En el lugar de los hechos hubo una intensa movilización policial, sin embargo, los atacantes no lograron ser ubicados ni detenidos.

El Partido Acción Nacional en Veracruz condenó enérgicamente el ataque armado contra el domicilio del alcalde y consideró que la violencia no puede continuar siendo un instrumento para intimidar o vulnerar a quienes ejercen funciones públicas.

En un comunicado de prensa, dicho instituto político afirmó que el ataque refleja el grave deterioro de la seguridad que vive el estado y confirma que los gobiernos municipales continúan siendo los más expuestos ante la delincuencia.

“Veracruz se ha colocado entre las entidades con mayor incidencia de violencia política en el país, lo que evidencia que las estrategias de seguridad no han sido suficientes para proteger a quienes participan en la vida pública ni para garantizar la tranquilidad de las familias veracruzanas”, acusó.

Por ello, demandó a las autoridades estatales y federales garantías inmediatas de seguridad para el alcalde y su familia; protección efectiva para autoridades municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general; una investigación pronta y transparente para dar con los responsables; y una estrategia integral que fortalezca la seguridad y a las policías municipales.

“Las y los veracruzanos no podemos seguir viviendo con miedo ni normalizando la violencia como parte de nuestra vida cotidiana. Gobernar, participar en política o salir a trabajar no debe representar un riesgo. Veracruz merece paz, orden y resultados reales en materia de seguridad”, dijo.

