Biden llama a defender la democracia frente a Trump y sus seguidores

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este jueves a defender la democracia en el país, que considera amenazada por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y sus seguidores, cuando faltan dos meses para las elecciones de medio mandato.

"Durante mucho tiempo creímos que la democracia estadounidense estaba garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla, protegerla, ponernos de pie", dijo durante un discurso en horario de máxima audiencia desde la ciudad de Filadelfia, considerada la cuna de la democracia del país.

"Los republicanos de MAGA no respetan la Constitución. No creen en el Estado de derecho. No reconocen la voluntad del pueblo... y están trabajando en este momento, mientras hablo, en un estado tras otro ...para socavar la democracia misma".

Biden usa la expresión "republicanos MAGA" para referirse a los partidarios de la ideología "Make America Great Again" o "MAGA" de Donald Trump, y para diferenciarlos de los Republicanos más moderados.

Biden también destacó que "es peligroso que los agentes del orden público y del FBI reciban amenazas".

