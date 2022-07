Balean a exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe

El exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, recibió un balazo en el pecho mientras daba un discurso en la ciudad de Nara, informó el diario Japan Times.

De acuerdo con el medio, Abe fue trasladado al hospital.

Según los reportes el agresor, quien atacó a Abe con una escopeta a la altura del pecho, fue detenido alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes.



Video shows aftermath after former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is shot in Nara City pic.twitter.com/bhaixZk1DF

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022