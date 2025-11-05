Más Información

París.- Un automovilista atropelló deliberadamente a peatones y ciclistas en , una tranquila isla francesa en el Atlántico popular entre los turistas, e hirió a nueve personas antes de ser detenido por los gendarmes, según las autoridades.

Dos de los heridos se encontraban en estado crítico, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Se ha abierto una investigación, señaló el funcionario, que se dirigía al lugar de los hechos.

El alcalde de Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, afirmó que se produjeron varias colisiones deliberadas en dos localidades, en las que nueve personas resultaron heridas. Se formó un equipo para manejar la crisis y el sospechoso fue arrestado, señaló.

“Estamos extremadamente conmocionados", dijo Brechkoff en BFM-TV. "Todos los servicios municipales están completamente movilizados. Dos helicópteros están en el lugar transportando a los heridos graves a Poitiers”.

Dijo que había tenido que llamar personalmente a la madre de una de las víctimas heridas. “Nunca estás preparado para anunciar noticias como esta”.

Los incidentes ocurrieron junto a la carretera entre dos municipios, y las primeras llamadas de aviso se registraron en torno a las 9:00 de la mañana, según medios locales.

Reportes en medios identificaron al sospechoso como un ciudadano francés de 35 años que reside en La Cotinière, un pequeño pueblo pesquero en la costa oeste de Oleron, y dijeron que tenía antecedentes penales.

