Así reaccionaron medios internacionales al triunfo de Joe Biden

Medios de todo el mundo han reaccionado al triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

Una de las portadas más fuertes la publicó la revista alemana Der Spiegel. Es una ilustración del cubano Edel Rodríguez, el mismo que, en febrero de 2017, en reacción a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohibió el ingreso a viajeros de siete países, difundió en el mismo medio un cartón de Trump decapitando a la Estatua de la Libertad, con el mensaje: “Estados Unidos Primero”.

Lee también: La mirada del editor: los Estados Desunidos de América

Hoy, Edel, quien llegó a Estados Unidos en 1980 como refugiado político, publica en la portada de Der Spiegel a un Biden volviendo a poner la cabeza en la estatua. Y la leyenda: “Hacer a Estados Unidos grande de nuevo”.



Am 4.2.2017 veröffentlichte Der SPIEGEL ein weitweit beachtetes Titelcover, auf dem Donald Trump "Lady Liberty" den Kopf abtrennt. Heute, am 7.11.2020, nehmen wir Bezug auf dieses Cover - mit dem neuen Titelbild auf unserer Ausgabe ... #46. // (c) @edelstudio #BidenHarris2020 pic.twitter.com/jHcRtsXoqm — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 7, 2020

El diario francés Le Monde, tituló en su portal: Joe Biden, la victoria de un superviviente destinado a convertirse en el principal pacificador”.

La cadena británica BBC tituló: “Es tiempo de que nos unamos, dice el presidente electo Biden”, con una foto del demócrata poniéndose el cubrebocas.

En Estados Unidos, The New York Times, The Washington Post y CNN no se anduvieron con medias tintas: Biden derrota a Trump, titularon los dos primeros; Biden gana, señaló la televisora.



Foto: Captura de pantalla

Fox News, la cadena de noticias que se convirtió en el medio favorito de Trump en su administración, publicó: “El presidente 46 de Estados Unidos”, con la foto que subió Jill Biden con Joe, en Twitter.



He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020

La revista The New Yorker colocó en el centro de su portal un análisis de David Remnick titulado: “Inicia la era Biden. La democracia estadounidense ha sobrevivido a Donald J. Trump”.

agv