Bogotá.- El escándalo por el posible ingreso de dinero ilegal en la campaña del presidente colombiano, Gustavo Petro, sacó también a la luz un entramado de corrupción en el departamento del Atlántico en el que se robaba sin escrúpulos, según reveló la Fiscalía en la audiencia de procesamiento del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, que continúa hoy.

El fiscal Mario Burgos reveló el audio de una conversación en la que Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro y también detenida e imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, habla con Máximo Noriega, amigo y hasta la semana pasada candidato a la Gobernación del Atlántico por el movimiento Colombia Humana, creado por el presidente.

"Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando", dijo Vásquez sin rubor a Noriega en una llamada el 23 de enero pasado cuando éste le pidió que le devolviera un dinero a Nicolás Petro, de quien ya estaba separada.

Según Vásquez, Nicolás Petro no debería tratarla de "ladrona" ni denunciarla por el dinero en disputa, cuya suma no precisan, "porque él tiene rabo de paja y lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata".

"Como esa mierda salga yo sí voy a decir de dónde salió esa plata; cuando yo publique algo no se quejen porque si aquí nos vamos a reventar, nos vamos reventar Nicolás y yo", agrega.

"Si lo difundo, él se va a hundir"

Enfadada por el hecho de que su exesposo le reclame dinero recibido de distintas fuentes ilícitas, entre ellas tráfico de influencias, coimas y contratos amañados, Vásquez iniste: "Esa plata fue ilegal y si yo me pongo a difundir de donde salió es plata el que se va a hundir es él (Nicolás Petro)".

"Esa plata la dio un extraditado, si yo salgo a decir que eso lo dio un extraditado lo meten preso a él", agrega y menciona como origen del dinero al narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro".

Lopesierra fue extraditado en 2003 a Estados Unidos en donde fue condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico y fue liberado en 2021, tras lo cual regresó a Colombia y actualmente es candidato a la Alcaldía de Maicao, un pueblo del departamento de La Guajira, en las elecciones de octubre próximo.

En la llamada, Noriega reconoce que él solo hace lo que le manda Nicolás Petro y le insiste a Daysuris Vásquez que le devuelva el dinero porque "no puedes quedar como que tú aprovechaste el conflicto para quedarte con eso".

"Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón", le responde la mujer, quien recalca que, a pesar de la separación, ella tiene derecho a parte del dinero de Nicolás Petro.

En ese punto le dice a Noriega que incluso del salario de su marido como diputado de la Asamblea del Atlántico le corresponde una parte porque ella consiguió dinero para su campaña.

"Yo me jodí en esa campaña, de ese sueldo me correspondería una plata. Yo me jodí en esa campaña consiguiendo aportes y tú sabes de quién", subraya.

Vásquez, dice en la grabación que tiene "el registro de cada una de las cosas en que se ha gastado Nicolás (el dinero). Dónde, cómo, con quién y cuándo" y asegura que su tren de gastos es incompatible con su salario de diputado.

"El sueldo de él es de 17 millones de pesos (unos 4 mil dólares)", incluidos primas, vacaciones y otros beneficios, "y tú sabes que eso no da para tanto", le recuerda.

