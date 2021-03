Antisocial, paranoico: así describe hermano al atacante de Colorado

Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años e identificado como el autor del tiroteo ocurrido en lunes en el supermercado King Sooper, en Boulder, Colorado, es antisocial y paranoico, aseguró un hermano que afirmó creer que el ataque fue producto del padecimiento mental de Alissa.

Un día después de la masacre que dejó 10 muertos y a Ahmad bajo custodia, tras haber sido herido durante su detención, Ali Aliwi Alissa, de 34 años y hermano del acusado contó a The Daily Beast que Ahmad era una persona perturbada, “muy antisocial” y paranoico, y que en la escuela se sentía “perseguido”.

“Cuando estaba en el almuerzo con mi hermana, le decía: ‘Hay gente en el estacionamiento, me están buscando’. Pero no había nadie. No sabíamos qué pasaba por su cabeza”, contó Ali.

Una página de Facebook perteneciente a Ahmad Al Issa, que fue borrada una hora después de que el sospechoso fuera identificado, indicaba que Ahmad nació en 1999 en Siria y llegó en 2002 a Estados Unidos. Radica en Arvada, Colorado. Sus intereses: las artes marciales, la lucha y el kickboxing.

Sin embargo, en un posteo de cuando estaba en la escuela, señalaba que estaba siendo acosado “en parte por racismo”, pero también “porque creo que alguien ha esparcido rumores sobre mí que son falsos”.

Incluso pensaba que le habían hackeado el teléfono. “Si esta gente islamófoba racista dejara de hackear mi teléfono, y me dejara tener una vida normal, probablemente podría hacerlo”, posteó en julio de 2019, de acuerdo con The Daily Beast.

La policía no ha dado a conocer la posible motivación de Ahmad para atacar en el supermercado, pero su hermano no cree que sea algo político. “Es una enfermedad mental. Él sufría mucho bullying en la escuela; antes era extrovertido, pero en la preparatoria le hacían mucho bullying y comenzó a volverse antisocial”.

De acuerdo con registros de la Corte, Ahmad ya fue arrestado una vez tras golpear a un compañero, en 2017. La televisora KDVR, que obtuvo el documento, indicó que Ahmad golpeó al compañero en la cabeza después de que “se burló de él y le dijo cosas racistas semanas antes”. En 2018, Ahmad se declaró culpable de un cargo de ataque por ese incidente, ocurrido en la Preparatoria Arvada West.

Fue sentenciado a dos meses de libertad condicional y 48 horas de servicio comunitario. La policía de Arvada dijo que Ahmad tuvo otros dos encuentros con oficiales en los últimos años por agresión y delito contra la propiedad.

De acuerdo con la agencia Associated Press, los investigadores creen que el sospechoso adquirió su arma, un fusil ligero semiautomático AR-15 modificado, seis días antes del ataque.

En la inspección realizada en su casa se encontraron otras armas.

