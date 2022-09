Anexión de territorios ucranianos a Rusia recuerda a Hitler cuando acordó la anexión de Checoslovaquia

El presidente Vladimir Putin firmó este viernes varios tratados para anexionar ilegalmente a Rusia más territorio ucraniano ocupado, en una fuerte escalada de su invasión. El presidente ucraniano contraatacó con una sorprendente solicitud de ingreso a la alianza militar occidental de la OTAN.

Rusia absorbe con la anexión de Donetsk, Lugansk, Khersón y Zaporiyia, ninguno de los territorios que controla totalmente tras siete meses de guerra, de golpe un 15 % del territorio de Ucrania, equivalente al tamaño de países como Portugal o Hungría, y amplía su población de 147 millones de habitantes a más de 150 millones.

Cedieron los Sudetes

El historiador Dan Snow recordó que "hoy en 1938 en la Conferencia de Munich, Gran Bretaña y Francia acordaron la anexión de Hitler de alrededor del 20% de Checoslovaquia.

El territorio anexado se encontraba a lo largo de la frontera germano-checa que, según insistía Hitler, había sido históricamente parte de la Gran Alemania".

"Francia y el Reino Unido accedieron a ceder los Sudetes a Alemania sin consultarlo antes con los representantes de Checoslovaquia, a quienes no se les dio voz ni voto en la reunión, por lo que llamaron a los acuerdos “la traición de Múnich”", recordó Abel G.M. en un texto en National Geographic.

Los primeros ministros de Francia y el Reino Unido -Édouard Daladier y Arthur Neville Chamberlain- esperaban "que este acuerdo impediría la guerra, puesto que Hitler había prometido conformarse con los Sudetes, pero no fue así: en marzo de 1939 las tropas alemanas invadieron Chequia y convirtieron Eslovaquia en un estado satélite del Tercer Reich", según el mismo medio.

Putin dice que Rusia "no aspira" a un regreso de la Unión Soviética

Putin afirmó este viernes que su país "no aspira" a restaurar la Unión Soviética, a pesar de la ofensiva en Ucrania y la anexión de cuatro regiones ucranianas tras "referendos" denunciados por Kiev y los occidentales.

"La URSS desapareció, el pasado no puede ser traído de vuelta. Y Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no aspiramos a eso", declaró Putin durante un discurso en el Kremlin ante la élite política rusa.

También acusó a los últimos líderes de la Unión Soviética de "destruir nuestro gran país".

En su intervención, Putin afirmó que los países occidentales quieren hacer de Rusia una "colonia" y les acusó de librar una "guerra híbrida" contra Moscú "con el objetivo de mantener su poder ilimitado".

"No necesitan a Rusia en absoluto", dijo.

"Occidente está dispuesto a todo para preservar el sistema neocolonial que le permite parasitar y, en realidad, saquear el mundo entero", agregó.

Según él, para los occidentales es "crucial que todos los países rindan su soberanía a Estados Unidos".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare