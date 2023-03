“AMLO no es bueno para mentir”, dice Crenshaw, tras declaración de que en México “no se produce fentanilo”

El representante republicano Dan Crenshaw, promotor de una iniciativa para declarar terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y permitir el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para combatirlos, dijo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, “no es muy bueno para mentir”, luego de que éste dijera que en México “no se produce fentanilo”.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos”, dijo López Obrador hace unos días. “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? .... ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?”, cuestionó.

Sin embargo, Crenshaw aludió al hallazgo, este martes, de 1.83 millones de pastillas de fentanilo en una residencia en la localidad fronteriza de Tijuana.

“Justo un día antes de que López Obrador dijera que México no produce o consume fentanilo, soldados mexicanos hallaron más de un millón de pastillas de fentanilo ocultas en una casa en Tijuana”, dijo el republicano. “Creo que él no es muy bueno para mentir”.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras recibir informes de que en dicha casa se realizaba tráfico de drogas, las autoridades intervinieron. Además del fentanilo, incautaron 400 kilos de metanfetaminas. No hubo arrestos.

En realidad, el hallazgo se produjo un día después de las declaraciones de mandatario mexicano, y constituye una de las mayores incautaciones de fentanilo en México.

Lee también Ejército asegura más de un millón y medio de pastillas de fentanilo en Tijuana, Baja California

AMLO critica falta de acción contra el fentanilo en EU

Este miércoles, López Obrador criticó lo que llamó falta de acciones del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo.

“Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos, y algunos también demócratas, en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo”, dijo durante su rueda de prensa matutina.

Según AMLO, en Estados Unidos “se les hace fácil culpar a México, de manera injustificada, por politiquería, por hipocresía” del tráfico del fentanilo. “Bueno, se han atrevido a decir que van a presentar una iniciativa para que el Ejército estadounidense detenga a las bandas mexicanas, violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir”, aseveró.

Lee también En México no es muy elevado el consumo de fentanilo, pero sí de cristal, afirma AMLO

Con información de agencias

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

mcc