Aliados de Boris Johnson impulsan su candidatura como secretario general de la OTAN

Algunos diputados conservadores han decidido impulsar la candidatura del primer ministro británico Boris Johnson como secretario general de la OTAN, dos meses antes de que abandone su cargo, según informó The Daily Telegraph esta semana.

El relevo del actual jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, está previsto para septiembre de 2023.

Los miembros del partido Tory, Mark Francois y Richard Drax, son los principales promotores de la iniciativa, de acuerdo con lo reportado por el periódico británico. “La gente probablemente discutirá sobre el legando de Boris Johnson durante años, pero lo que es claramente incuestionable es su apoyo a Ucrania ante la barbarie de Rusia”, declaró Francois, miembro del comité parlamentario de Defensa y uno de los máximos defensores del Brexit.

“Si decidiera presentarse, Johnson podría confiar en el presidente Zelensky como referencia”, sostuvieron los defensores de su posible candidatura, que están también recabando apoyos en Ucrania como el diputado Oleksi Goncharenko, uno de los primeros en sumarse a la petición.

En esta foto distribuida por UK Parliament, el primer ministro Boris Johnson habla en la Cámara de los Comunes, Londres, 18 de julio de 2022. Foto: AP

Por su parte, Drax remarcó que la candidatura de Johnson sería seguramente respaldada por Estados Unidos, ante los recelos suscitados por una posible iniciativa de defensa de la Unión Europea (UE). “Todos los candidatos británicos a la secretaría general serían una buena elección”, declaró el diputado. “Si Boris Johnson lo quisiera, seguramente que lo lograría”.

Sin embargo, la potencial nominación de Johnson se enfrentaría a un obstáculo difícil de superar. El secretario general de la OTAN se nombra por unanimidad entre sus 30 miembros, y cuesta imaginar que algunos de ellos apoyen para el cargo al político que “rompió” la UE.

El presidente francés, Emmanuel Macron, con quien ha mantenido un pulso político en los últimos tres años, sería posiblemente el primero en ejercer el derecho al veto, señaló el diario español El Mundo. De ser elegido, además, tendría que volver a Bruselas, la ciudad en la que ejerció de corresponsal de The Daily Telegraph y en la que considerado poco menos que como persona “non grata”.

La sustitución de Jens Stoltenberg estaba prevista para septiembre de este año, pero los países miembros han decidido extender un año más su mandato por la guerra de Ucrania. El ex primer ministro noruego, de 63 años, accedió al cargo en 2014. Entre los posibles aspirantes a su sucesión está también el actual secretario de Defensa británico, Ben Wallace.

El primer ministro británico, Boris Johnson, sale del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 20 de julio de 2022.Foto: AFP

El impulso de la candidatura de Johnson se produce mientras otros partidarios continúan una campaña de base para permitirle permanecer en Downing Street. Unas 10 mil personas que dicen ser miembros de los Tories han respaldado una petición para que se le permita entrar en la actual elección de liderazgo, según informó The Daily Mail.

Johnson ha insistido en que tiene la intención de dejar el cargo el 5 de septiembre, pero Lord Cruddas, el donante tory que está detrás de la campaña, ha dicho que el primer ministro tiene sus reservas, aseguró ese periódico.

En la contienda por suceder a Johnson, la actual secretaria de Exteriores Liz Truss despunta como favorita frente al ex secretario del Tesoro Rishi Sunak.

Entretanto, el Partido Laborista ha rechazado la supuesta candidatura de Johnson a la OTAN, al destacar su controvertida relación con el ex espía de la KGB Alexander Lebedev y su hijo Eugeny, editor del Evening Standard. “¿El hombre que se encontró en secreto con un ex agente de la KGB después de una cumbre de la OTAN y que no recuerda de qué hablaron puede aspirar a la secretaría general?”, se preguntó en Twitter la diputada laborista Angela Rayner. “Pienso que la respuesta es un ‘no’”.

