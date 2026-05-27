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Bajo el título “Cuba: la democracia que Trump no llevará a la Isla” publicaron sin firma frases tan absolutas como mentirosas e imposibles: “Los cubanos (sic) necesitan un cambio, quieren ver fuera del poder a Miguel Díaz-Canel y todo lo que representa”; o “(P)ara los cubanos que un Castro enfrente la justicia (…) es una noticia bienvenida”.
Mi molestia por leer cosas tan mal intencionadas se une a la de leer cosas mal escritas. Tanto es así que solicité a través de un tercero conocer quién redactó tan mal. La respuesta fue: “es un análisis que hace la sección de Mundo de los temas de coyuntura”. ¿Un análisis que hace la sección? Estamos leyendo a un fantasma llamado la Sección. ¿Cómo puede la Sección ser capaz de medir lo que piensan TODOS los cubanos?
Es una de las cosas más manipuladoras que se pueden leer tanto en su “análisis” de la realidad cubana, como en el orden científico tan descuidado al redactar.
Lo que yo conozco, no que “analizo”; es que el 81% de los cubanos adultos firmaron un documento hace unas semanas donde se comprometieron a que “defendernos, no es solo un derecho, es, tal como plasmamos en nuestra Constitución, el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Esa cantidad enorme y súper mayoritaria de cubanos plasmaron su firma para exponer que están dispuestos a defender “todo lo que representa” el General de Ejército Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, que es sostener la soberanía y la independencia de Cuba, y rechazar el bloqueo, el cerco energético de Estados Unidos y las amenazas del uso de la fuerza o el uso de la fuerza contra Cuba.
Las decenas de miles de cubanos que en seis días han expresado su rechazo a la ilegítima y canallesca imputación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, sería suficiente para decirle a la Sección o al “análisis” de EL UNIVERSAL: no saben escribir y no saben analizar. Recomiendo respetuosamente mentir con más inteligencia, si la Sección la tuviera, claro.
Saludos,
Eugenio Martínez Enríquez. Embajador de Cuba en México
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