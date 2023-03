El Día Internacional de la Mujer en Colombia estuvo marcado por el discurso de reivindicación de sus derechos. En medio de los múltiples mensajes, uno en particular del periodista Jaime Dinas levantó críticas en redes sociales.

El vallecaucano dice haber cubierto nueve mundiales de mayores, seis de categoría juvenil, diez Copas América y otros importantes torneos como la Champions League.

Dinas, quien es una de las figuras reconocidas en el ámbito deportivo en esa región del país, quiso dedicarles un par de palabras a las mujeres e incluso utilizó una imagen con un corazón que decía 'Feliz Día de la Mujer'. No obstante, por los adjetivos empleados recibió numerosas críticas de los internautas y de otras colegas periodistas.

"Son tercas y obsesivas, pero con todo y eso las amamos"

"Son insoportables, tercas, obsesivas, 'chismosas', manipuladoras, calculadoras, 'teatreras', dedicadas, tiernas, inteligentes, indispensables y un 'mal' necesario, pero con todo y eso las amamos y merecen respeto, aprecio, admiración, atención y mucho amor", escribió.

Pilar Velásquez fue una de sus colegas que reaccionó al mensaje: "Muchas gracias, hombre. Aunque muchos de ustedes sean infieles, morbosos, cochinos, machistas, vulgares, mentirosos o dedicados, tiernos, inteligentes, indispensables y un “mal” necesario. Con todo y eso, te quiero, respeto, aprecio, etc... Mucho amor, negrito". "Déjelo así", expresó, por su parte, Vanessa Palacio, también periodista deportiva.

Minutos después del cuestionado mensaje, Dinas les dijo a sus seguidores que no es perfecto, sino "un ser humano de carne y hueso".

"NO me gusta 'maquillar' las cosas, soy directo y 'alérgico' a la mentira, hipocresía y a la farsa, de igual forma soy consciente que mi estilo crea discordia, pero NO ando ni con engaños ni con rodeos", sentenció.

Además, respondió a lo dicho por Pilar Velásquez, reiterando que solo tiene respeto por todas las mujeres: "Una de mis cualidades es NI siquiera alzarles el tono de voz. Mi padre (q.e.p.d.) me enseñó a no maltratarlas ni física, ni verbal, ni psicológicamente. Es por ello que me quieren mucho y muchas".

