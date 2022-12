Un hombre de confianza de Guardiola criticó el Mundial de Qatar 2022

Pep Guardiola es sin dudas uno de los máximos exponentes del fútbol a nivel mundial. Guardiola se desempeña actualmente como el DT del Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

Uno de los hombres de mayor confianza de Pep Guardiola se volvió tendencia en las últimas horas, luego de que el mismo criticara el Mundial Qatar 2022. Estamos hablando de Juanma Lillo, quien fue ex ayudante de Guardiola en el City y es el ex técnico de Dorados.

Los dichos de Juanma Lillo fueron publicados en el diario The Athletic. "Se acabó el futbol. Sea lo que sea lo que haya resultado, no me atrevo a nombrarlo. El propósito del juego se ha subvertido -ahora están dirigidos más a los consumidores que a los aficionados, la industria necesita dinero de la televisión. Ni siquiera nos damos cuenta del lío que creamos. Globalizamos una metodología que llegó a la Copa del Mundo", aseguró Lillo.

Foto: Juan Manuel Lillo. Fuente: Twitter @showmundialshow

"Me siento como un padre arrepentido. Si hay alguien con quien no estoy de acuerdo en este momento, es conmigo de hace 25 años. No confíes en nadie que diga que no se arrepiente de nada en su vida", reflexionó el ex ayudante de Pep Guardiola.

"Es curioso como ahora todo el mundo habla de bloque alto, bloque bajo... El único bloque que conozco es un edificio. ¿Con garaje? ¿Sin garaje? Me fastidia este afán de encontrar un vocabulario para hacer el fútbol más difícil", continuó Lillo.



Foto: Guardiola y Lillo. Fuente: Twitter @showmundialshow

"¿Cuántas opiniones que escuchas sobre el fútbol se dieron antes de que comenzaran los partidos? Prestamos atención a lo que se dice antes del partido, siempre que haya cierta coherencia, por supuesto. Después del partido, todo el mundo es inteligente. Sabes que si Portugal hubiera perdido 2-0, habría sido una pésima decisión dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo. ¿Cómo te atreves a jugar con un chico que lleva cuatro días en la élite del fútbol?”, reflexionó Juanma Lillo.