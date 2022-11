Qatar 2022: Jorge Sánchez se sincera tras el debut: No hay dudas, Memo fue el héroe

Jorge Sánchez sabe lo que significa Guillermo Ochoa para el América, para la Selección, para el futbol mexicano.

"Y por eso siempre que lo necesitamos, aparece, cómo apareció hoy", dijo el jugador del Ajax de Ámsterdam.



No hay malestar en el equipo, por decir que Memo fue el que los salvó. "Claro que Memo fue el héroe, si no hubiera atajado ese penalti, no estaríamos tan tranquilos, cómo lo estamos ahora. Sabemos que ahora debemos de ganar el otro juego, que tenemos mucho por pelear, pero todo esto es gracias a Memo".

"No fue el resultado que queríamos": Jorge Sánchez sobre Polonia vs México

Jorge debutó en Copas del Mundo, y se dijo contento con el logro: "No fue el resultado que queríamos, pero estamos en la pelea y queremos seguir adelante".

Argentina está herida, "pero nosotros también, ellos son peligrosos pero nosotros también queremos avanzar, y eso es lo lindo del futbol, todo está abierto para el siguiente duelo. Será muy difícil el duelo, pero tenemos capacidad para salir adelante ".